В Орле организатора притона оставили на свободе

Суд решил дать мужчине шанс на исправление.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, местный житель предстал перед судом и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ. Иными словами, его обвинили в организации либо содержании притона – систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подсудимый – житель областного центра.

Как следует из информации суда, под притон он приспособил собственную квартиру. Мужчина пускал к себе так называемых наркопотребителей. Они приходили в притон, чтобы принять наркотики, вознаграждая хозяина за предоставленные им сомнительные услуги. Незнакомцев мужчина к себе не пускал, а только знакомых, стараясь обеспечить им необходимый комфорт.

«Чтобы создать посетителям указанной квартиры благоприятную обстановку при употреблении наркотических веществ, осужденный охранял помещение во время присутствия там посетителей, оснастил помещение сопутствующими предметами, также было предусмотрено место для «отдыха» после принятия наркотических веществ, – сообщили в пресс-служба Заводского райсуда. – В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением».

Отягчающих вину обстоятельств суд не нашел, а вот смягчающим обстоятельством было сочтено признание осужденным своей вины и раскаяние в содеянном. В результате ему был дан шанс на исправление. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, но в соответствии со статьей 73 УК РФ суд постановил считать это наказание условным. Испытательный срок составит полтора года, в течение которых организатор наркопритона должен доказать свое исправление.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда», – заключает пресс-служба Заводского районного суда.

ИА «Орелград»