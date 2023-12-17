В Орловской области подорожали ткани и белье

При этом цена на строительные материалы снизились по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года цены на потребительские товары повысились на 1,2 процента, в том числе на продовольственные товары на 1,6 процента, на непродовольственные товары – на 0,6 процента, на услуги – на 1,4 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,3 процента (в октябре 2022 года – 100,2 процента).

Такие оперативные данные приводит Орелстат в отчете о социально-экономическом положении Орловской области. В непродовольственной сфере статистики отметили рост цен в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по таким товарам: ткани, одежда и белье – на 3,2 процента, трикотажные изделия – на 5,6 процента, медикаменты – на 6,8 процента, моющие и чистящие средства – на 6,5 процента, автомобильный бензин – на 2,9 процента, обувь кожаная, текстильная и комбинированная – на 1,6 процента.

В то же время за отчетный период снизились цены на следующие категории товаров: электротовары и другие бытовые приборы – на 1,7 процента, телерадиотовары – на 13,7 процента, строительные материалы – 5,3 процента. Напомним, по данным Орелстата, в структуре оборота розничной торговли Орловской области в отчетном периоде времени на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,4 процента продаж, на непродовольственные товары – 52,6 процента. По сравнению с январем-октябрем 2022 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,1 процента, второй – на 2,2 процента.

ИА «Орелград»