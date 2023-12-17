В Орловской области проверили 4500 владельцев оружия

По итогам проверок у орловцев было изъято почти полтысячи «стволов».

В 2023 году сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области проверили условия хранения оружия примерно у 4500 жителей региона, посетив их по местам жительства. Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, по результатам надзорных мероприятий за различные правонарушения в указанной сфере было составлено 515 административных протоколов. По различным основаниям, установленным федеральным законом «Об оружии», было аннулировано 405 лицензий и разрешений, кроме того, у орловцев в этом году было изъято 494 единицы оружия.

По данным ведомства, только за последнюю неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели более 70 плановых проверок владельцев гражданского оружия и боеприпасов. В результате было выявлено 16 нарушений административного законодательства. Правоохранители аннулировали три лицензии и изъяли пять единиц зарегистрированного оружия.

«Причиной изъятия источника повышенной опасности может стать как несоблюдение гражданами требований законодательства, так и смерть владельцев оружия, – уточняют в Управлении Росгвардии. – В случае смерти владельца оружия законным наследникам необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы и сдать оружие покойного на временное хранение. Запрещается самостоятельная продажа такого оружия, что также является уголовно наказуемым деянием».

Кстати, всего на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального правоохранительного ведомства состоит около 20 тысяч владельцев оружия, в пользовании у которых находится более 35 тысяч единиц различных «стволов».

ИА «Орелград»