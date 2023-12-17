В Орле в многоквартирном доме обрушилась крыша

Жильцы временно размещены в гостинице «Русь».

ЧП произошло в двухэтажном доме N 146 по улице Васильевской. Под весом налели и снега обвалилась крыша.

«По указанному факту прокуратурой Заводского района внесены представления главе администрации Орла и руководителю управляющей компании», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего зимнее содержание общего имущества многоквартирных домов.

Видео с места ЧП опубликовали «Вести-Орел». Комментария ситуацию СМИ, мэр Орла Юрий Парахин уточнил, что дом является аварийным. Жильцов разместят в пункте временного размещения, помогут перевезти вещи.

«Будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем», – сказал Юрий Парахин.

ИА “Орелград”