В Орле в многоквартирном доме обрушилась крыша

17.12.2023 | 15:22 Важное, Видео, ЖКХ, Новости, Происшествия

Жильцы временно размещены в гостинице «Русь».

Фото: Вести-Орел

ЧП произошло в двухэтажном доме N 146 по улице Васильевской. Под весом налели и снега обвалилась крыша.

«По указанному факту прокуратурой Заводского района внесены представления главе администрации Орла и руководителю управляющей компании», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего зимнее содержание общего имущества многоквартирных домов.

Видео с места ЧП опубликовали «Вести-Орел». Комментария ситуацию СМИ, мэр Орла Юрий Парахин уточнил, что дом является аварийным. Жильцов разместят в пункте временного размещения, помогут перевезти вещи.

«Будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем», – сказал Юрий Парахин.

ИА “Орелград”


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