Орловщина купит автомобиль повышенной проходимости для доставки грузов

18.12.2023 | 11:10 Новости, Общество

Объемы гумпомощи, доставляемой в зону СВО, требуют новой техники.

Согласование закупки у единственного поставщика прошло на заседании правительства региона 18 декабря. ГАЗ-C41R13 «Газон Next» планируют приобрести за 5,85 млн рублей. Транспортное средство повышенной проходимости в парке автохозяйства необходимо для доставки грузов в зону СВО.

Руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов отметил, что до 90% комплектующих этого транспортного средства производятся на территории России.  Поставщиком выбрано ООО «Партнер Агро».  У компании отсутствуют недоимки по налогам и сборам, оно успешно работает и может поставить необходимую технику.

Заместитель губернатора Вадим Тарасов отметил, что транспортное средство приобретается за счет сложившейся экономии. Если будет возможность, регион купит еще машину – большей грузоподъемности.

ИА “Орелград”


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