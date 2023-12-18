В Орловской области отремонтируют ещё один ФАП

18.12.2023 | 11:06 Медицина, Новости

Он находится в Новодеревеньковском районе.

Фото: t.me/orelregion_government

Это фельдшерско-акушерский пункт в деревне Пасынки. Как сообщает официальный телеграм-канал Орловской области, ремонт будет капитальным.

Работы будут выполняться в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Сейчас подрядчик уже завозит на площадку необходимые стройматериалы.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе в селе Никольское новый ФАП строят «с нуля». Как рассказало местное «ПРИНТ-ТВ», к настоящему моменту завершён монтаж корпуса. Впереди – благоустройство территории и закупка оборудования. Объект сдадут уже в будущем году.

«Работа идёт с опережением графика. Движемся дальше, фельдшер и жители с нетерпением ждут открытия», – высказался по этом поводу главврач Ливенской ЦРБ Вадим Сезиню

ИА «Орелград»


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