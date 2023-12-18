ТОП влияния: Ирина Патронова (47)

Руководитель департамента образования Орловской области.
Патронова Ирина Александровна вошла в состав правительства региона в октябре 2023 года. До этого являлась директором Института развития образования Орловской области.
Являлась руководитель проекта общественного наблюдения за выборами в 2023 году. Как сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области заявляла о проблемах образования, безопасности детей. Кандидат педагогических наук.
В 2018 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
В 2015 году исполняла обязанности директора Орловского областного института усовершенствования учителей, позже изменившего статус на БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей».
Начальник отдела кадров аппарата губернатора и правительства Орловской области.
Заведующая кабинетом нормативно-правового сопровождения БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей».
Заместитель руководителя МОУ СОШ № 86.
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