ТОП влияния: Ирина Патронова (47)

18.12.2023 | 11:37 Новости, ТОП-50

Руководитель департамента образования Орловской области.

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Патронова Ирина Александровна вошла в состав правительства региона в октябре 2023 года. До этого являлась директором Института развития образования Орловской области.

Являлась руководитель проекта общественного наблюдения за выборами в 2023 году. Как сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области заявляла о проблемах образования, безопасности детей. Кандидат педагогических наук.

В 2018 году награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».

В 2015 году исполняла обязанности директора Орловского областного института усовершенствования учителей, позже изменившего статус на БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей».

Начальник отдела кадров аппарата губернатора и правительства Орловской области.

Заведующая кабинетом нормативно-правового сопровождения БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей».

Заместитель руководителя МОУ СОШ № 86.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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Орелград. 2023 год

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