В Орле из бани украли ноутбук

Преступление произошло в Железнодорожном районе.

В полицию обратился собственник бани. Он рассказал, что ночью неизвестные проникли в помещение и похитили ценное имущество. Кроме ноутбука их добычей стала посуда, а также алкогольная продукция. Общий материальный ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей.

Органы МВД возбудили уголовное дело по статье «кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Оперативники опросили возможных свидетелей, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку.

В итоге сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого 56-летнего местного жителя. Установлено, что он проник в баню, повредив одну из стен. Похищенными вещами и продуктами он распорядился по собственному усмотрению.

Следствие продолжается. Подозреваемый заключён под стражу, уточнили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»