В облправительстве рассказали про подорожание аэропорта Орла

Чиновники подтвердили сумму, озвученную губернатором.

Напомним, сейчас идёт первый этап реконструкции. Его выполняет ООО «Ирмаст-Холдинг». Впрочем, в рамках контракта оно привлекло к делу троих субподрядчиков («Хелитехпроект», НТК «Аэротехнический центр» и ООО «Правильная геодезия»).

Работы должны завершиться до 29 декабря текущего года. В их рамках инфраструктуру орловского аэропорта доведут до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Текущая стоимость первого этапа реконструкции составляет 1 миллиард 10 миллионов рублей.

В ответ на официальный запрос «Орёлграда», дополнительную информацию рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В частности, она касается увеличения стоимости работ – до 1 миллиарда 400 тысяч рублей. Такие вливания запланированы федеральным бюджетом. 400 миллионов поступили в 2022-м году, когда был заключён контракт, 600 должны прийти до конца текущего, ещё 400 – в 2024-м.

Отметим, что ранее об этом же говорил губернатор Андрей Клычков. По его словам, дополнительные 400 миллионов понадобились «для полноценного наполнения объекта».

Также в департаменте указали, что первый этап реконструкции, кроме проектирования, включает в себя строительство

искусственной взлетно-посадочной полосы,

рулёжной дорожки,

перрона,

периметрального ограждения,

систем светосигнального оборудования,

водосточно-дренажной сети,

внешней и внутренней сети

и здания аэровокзала.

ИА «Орелград»