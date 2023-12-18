ТОП влияния: «крушение надежд  2023» – Техспецкомплект

18.12.2023 | 8:27 Новости, ТОП-50

Открывает рейтинг Михаил Маркин.

1225 учащихся не смогли начать новый учебный год в новой школе на Зеленина. Не распахнуло свои  двери образовательное учреждение и во второй четверти. Заказчик не может назвать сроки завершения работ на объекте, который изначально обещали сдать в 2022 году.

Было бы не так обидно, учитывая рост цен, если бы не уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы (30 млн рублей). А еще одно – об уклонении от налогов (58 млн рублей). А еще – мошенничество при благоустройстве площади Жукова (15 мл рублей), детского парка в Орле (18 млн рублей), горпарка в Болхове (2,4 млн рублей), в Ливнах и Малоархангельске… «Любимый подрядчик» работал также в парке Победы, в скверах Юности и Комсомольцев.  Не исключено, что и там что-то поменяли, потеряли, украли.

Отметим, «Техспецкомплект» и «Триумф» – это одна и та же, скажем, семейная фирма. Все работники трудятся вместе, располагаются в одном здании. Учредителем первого общества является Маркина Светлана, экс-директором второго – Михаил Маркин.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования