ТОП влияния: «крушение надежд  2023» – Техспецкомплект

Открывает рейтинг Михаил Маркин.

1225 учащихся не смогли начать новый учебный год в новой школе на Зеленина. Не распахнуло свои двери образовательное учреждение и во второй четверти. Заказчик не может назвать сроки завершения работ на объекте, который изначально обещали сдать в 2022 году.

Было бы не так обидно, учитывая рост цен, если бы не уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы (30 млн рублей). А еще одно – об уклонении от налогов (58 млн рублей). А еще – мошенничество при благоустройстве площади Жукова (15 мл рублей), детского парка в Орле (18 млн рублей), горпарка в Болхове (2,4 млн рублей), в Ливнах и Малоархангельске… «Любимый подрядчик» работал также в парке Победы, в скверах Юности и Комсомольцев. Не исключено, что и там что-то поменяли, потеряли, украли.

Отметим, «Техспецкомплект» и «Триумф» – это одна и та же, скажем, семейная фирма. Все работники трудятся вместе, располагаются в одном здании. Учредителем первого общества является Маркина Светлана, экс-директором второго – Михаил Маркин.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.