Департаменту соцзащиты расширили полномочия

Ведомство будет вести мониторинг детей, возвращаемых из зоны боевых действий.

Изменения в «Положение о департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области» внес губернатор Андрей Клычков. Как следует из преамбулы документа, он отредактирован в целях поддержания нормативной правовой базы региона в актуальном состоянии. Постановление вносит уточнения в ряд имеющихся у департамента полномочий, а также наделяет его некоторыми новыми функциями. В частности, положение дополнено функцией по ведению персонифицированного учета детей, возвращаемых из зон боевых действий. Также департамент займется мониторингом реализации мероприятий по медицинской и социальной реабилитации и адаптации детей, возвращаемых из зон боевых действий.

Другие дополнительные полномочия касаются работы с детьми-сиротами и инвалидами. Так, теперь именно указанный департамент устанавливает нуждаемость инвалида в сопровождаемом проживании в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», определяет организации, уполномоченные на осуществление социальной занятости инвалидов, а также обеспечивает проведение мероприятий по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Что касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то по новому пункту департамент «осуществляет их направление в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

Изменения коснулись и других сфер деятельности. Так, департамент должен оказывать содействие безработным и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, а также членам их семей в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. Речь о гражданах, имеющих на руках направление органов службы занятости. Это же ведомство, согласно постановлению губернатора, формирует и ведет региональный сегмент Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Кроме того, департамент «обеспечивает гражданам и работодателям бесплатный доступ к Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», в том числе посредством единого портала государственных и муниципальных услуг». Он также будет оказывать необходимое консультационное содействие, в том числе при подаче заявления и иных сведений в электронной форме.

ИА «Орелград»