Этим утром под Орлом произошло ДТП с пострадавшими

21.12.2023 | 10:29 Новости, Происшествия

«Лада» врезалась в дерево.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария случилась сегодня в 05 часов 30 минут, рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области. Местом действия стала федеральная трасса «Крым» – её 364-й километр. ДТП произошло в Орловском муниципальном округе, рядом с Андриабужским лесопарком.

28-летний водитель ехал на «Ладе Веста» со стороны Белгорода в сторону Москвы. Машина врезалась в дерево. В итоге пострадал не только «рулевой», но и его 27-летняя пассажирка.

«Скорая помощь» доставила их в Орловскую областную клиническую больницу. Пострадавших госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 27 ДТП. Шесть из них не обошлись без травм. Телесные повреждения получили семеро человек.

ИА «Орелград»


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