«Орловская правда» досталась орловскому предпринимателю

21.12.2023 | 12:42 Новости, Экономика

Ранее газету печатала белгородская компания.

https://regionorel.ru/

Подрядчика выбрали с помощью электронного аукциона. Итоги подвели 15 декабря. Победителем признана предприниматель Честнихина А.Д. Цена работ – ­2 397 010 рублей. Срок исполнения контракта -31 июня 2024 года.

Ранее «Орловскую правду» печатало белгородское ООО «Газетный дом», начиная с 2018 года. Например, в мае 2023 года компании даже никто не решился составить конкуренцию.  Цена контракта на печать «ОП» с 01 июля по 31 декабря 2023 года – ­2 млн рублей.

По данным kartoteka.ru,Честнихина Анна Дмитриевна зарегистрирована в качестве предпринимателя в 2011 году. Является директором и учредителем ООО «Полипак-Орел», которое оказывает полиграфические услуги.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2023 год

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