«Орловская правда» досталась орловскому предпринимателю

Ранее газету печатала белгородская компания.

Подрядчика выбрали с помощью электронного аукциона. Итоги подвели 15 декабря. Победителем признана предприниматель Честнихина А.Д. Цена работ – ­2 397 010 рублей. Срок исполнения контракта -31 июня 2024 года.

Ранее «Орловскую правду» печатало белгородское ООО «Газетный дом», начиная с 2018 года. Например, в мае 2023 года компании даже никто не решился составить конкуренцию. Цена контракта на печать «ОП» с 01 июля по 31 декабря 2023 года – ­2 млн рублей.

По данным kartoteka.ru,Честнихина Анна Дмитриевна зарегистрирована в качестве предпринимателя в 2011 году. Является директором и учредителем ООО «Полипак-Орел», которое оказывает полиграфические услуги.

ИА “Орелград”