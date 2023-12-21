Орловская прокуратура вмешалась в потопы на Комсомольской

Мэрию обязали справиться с проблемой.

Надзорное ведомство отреагировало на публикации в СМИ о критических скоплениях дождевой воды на одной из главных улиц города. Информацию проверили – она подтвердилась.

Как установила прокуратура Орловской области, «моря» образуются на Комсомольской у кинотеатра «Современник», а также на перекрёстке с переулком Дарвина (остановка общественного транспорта «Ботаника»).

«Во время обильных осадков происходит скопление воды, что не отвечает требованиям безопасности дорожного движения», – отметили в ведомстве. В итоге прокуратура направила мэру представление об устранении нарушений.

Кроме того, ещё одну похожую проблему выявили на Карачевском шоссе (в том числе, в районе дома №79-Б, где находится пункт технического осмотра автомобилей). Здесь не организован надлежащий отвод дождевой воды с проезжей части. В результате дорогу регулярно подтапливает.

Орган надзора направил в суд иск, обязывающий мэрию установить на Карачевском шоссе дополнительный дождеприёмник и соединить его с действующей канализацией. По данному вопросу уже вынесено положительное судебное решение. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»