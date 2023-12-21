Санаторий «Войново» остался без арендатора

21.12.2023 | 9:00 Новости, Экономика

Потенциальных арендаторов, возможно, отпугнуло состояние комплекса.

Фото: yandex.ru/maps / Алексей

Конкурсная комиссия из семи человек подвела итоги аукциона, объявленного в ноябре областным департаментом государственного имущества и земельных отношений. Победитель получал право на заключение договора аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности Орловской области. В частности, в один лот был включен объект культурного наследия регионального значения «Жилые и хозяйственные строения санатория «Войново»».

Начальная минимальная цена лота (размер ежемесячной арендной платы) составляла всего 3320 рублей. Однако в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в нем. Как уже писал «Орелград», в состав лота были включены: корпус № 1 площадью 1028,8 квадратных метра, корпус № 3 площадью 145,2 квадратных метра, кладовая с подвалом» 122,4 квадратных метра, столовая площадью 454,5 квадратных метра и аптека площадью 76,5 квадратных метра. Все это имущество расположено в поселке Санаторий Войново Воинского сельского поселения Мценского района.

По условиям контракта арендатор должен был привести его в порядок, для чего власти и установили низкую цену аренды. Впрочем, возможно, что и не цена стала главным «отпугивающим» фактором, и имеющееся обременение в виде охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения. Комплекс расположен на территории старинной усадьбы и является памятником истории, следовательно, не все ты разрешено там проводить. Впрочем, комплекс может быть вставлен на аукцион и повторно. Сдать его в аренду областные власти предполагали на 49 лет с даты заключения договора.

ИА «Орелград»


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