Мэрию Орла обязали доплатить за недостроенную школу на Зеленина

Иск о взыскании крупной задолженности к городским властям подал подрядчик.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Техспецкомплект» о взыскании крупной задолженности по муниципальному контракту на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина в Орле. Ответчиками выступили муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, стало автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области». Представитель истца в судебном заседании заявил, что МКУ «ОМЗ» отказывается выплачивать увеличение цены контракта, ссылаясь на отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости.

Как следует из материалов дела, 11 января 2021 года между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства города Орла» (правопреемником стало МКУ «ОМЗ») и ООО «Техспецкомплект» был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 1225 учащихся по улице Зеленина. Его цена составила 892 741 097 рублей. Она являлась твердой и определенной на весь срок исполнения контракта. Но было предусмотрено, что в некоторых случаях цена может изменяться. Происходило это не раз. Так, 25 февраля 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение, согласно которому цена контракта выросла до 1 035 141 277 рублей. Еще одним допсоглашением от 18 марта 2022 года цена подросла до 1 041 775 735 рублей. А 6 апреля 2022 года истец направил в адрес МКУ «УКС» письмо с предложением изменить цену контракта «в связи с существенным ростом стоимости строительных ресурсов и оборудования». К нему были приложены сводно-сметный расчет строительства, расчет новой цены, сводка показателей стоимости, конъюнктурный анализ, определение стоимости материалов, включенных в сметную документацию с обоснованием «прайс-лист», и др.

Согласно расчетам строительство школы, которую до сих пор не удалось ввести в эксплуатацию несмотря на обещания чиновников разного уровня, с учетом индекса роста цен должно стоить 1 139 707 293 рублей, что на 27,66 процента больше первоначальной цены. Уже в 2023 году, 12 апреля МКУ «ОМЗ» и «Техспецкомплект» подписали еще одно дополнительное соглашение, согласно которому цена составила 1 066 123 329 рублей, что на 19,42 процента больше первоначальной стоимости. А спустя две недели подрядчик попросил МКУ «ОМЗ» произвести перерасчет стоимости выполненных работ за период от начала выполнения расчета до заключения дополнительного соглашения.

За дату выполнения перерасчета подрядчик просил принять 6 апреля 2022 года, то есть день, которым было датировано первое письмо с просьбой о повышении цены. Заказчик отказался, в результате пошли суды. В рамках предыдущего процесса бездействие МКУ «ОМЗ», выразившееся в невыполнении расчета коэффициента корректировки цены муниципального контракта, было признано незаконным. В рамках нового процесса суд иск удовлетворил и решил взыскать с МКУ «ОМЗ» в пользу истца задолженность по муниципальному контракту в сумме 62 365 853 рубля, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 рублей. Если учреждение таких денег не найдет, то найти их суд обязал управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА «Орелград»