В Орле начались занятия в школе сахарного диабета

21.12.2023 | 13:15 Медицина, Новости

Они проходят в поликлинике №3.

Занятия ведёт эндокринолог Лилия Королёва. Следующая встреча состоится в ближайший понедельник, 25-го декабря.

В первый поток «учеников» попали шестеро человек. Их отбирала сама Королёва.

Цель занятий в школе – научить орловцев с соответствующим диагнозом самостоятельно справляться со своим заболеванием. Лечиться от сахарного диабета не так просто – например, нужно контролировать содержание сахара в крови, а также соблюдать диету, напомнили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Пока что участники школы овладевают базовыми знаниями. Орловцы знакомятся с природой и причинами заболевания. Затем пациенты научатся управлять диабетом, чтобы не допускать развития опасных осложнений.

ИА «Орелград»


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