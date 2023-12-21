Двум нелегальным торговцам оружием дали серьёзные сроки

21.12.2023 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Оба осуждённых – жители Орловской области.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Как напомнили в пресс-службе Управления ФСБ по нашему региону, обоих орловцев задержали в мае этого года – причём с поличным.

Тогда речь шла о попытке сбыта трёх миномётных мин и одного артиллерийского осколочно-фугасного снаряда. Однако теперь сообщается, что из незаконного оборота изъяли целых 15 единиц взрывных устройств, которые содержали около 13 килограммов взрывчатого вещества.

Задержанным вменили первую часть соответствующей статьи УК (222 – «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Залегощенский районный суд, который рассматривал дело, приговорил обоих обвиняемых к семи годам колонии строгого режима. Также их оштрафовали на крупные суммы (одного на 600 тысяч рублей, другого на 560 тысяч).

«Приговор вступил в законную силу», – отметили в УФСБ.

Ранее в Орле осудили ещё одного подпольного торговца оружием.

ИА «Орелград»


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