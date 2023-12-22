КСП выявила нарушения при ремонте усадьбы Шеншиных

Аудиторы проверяли эффективность и законность использования выделенных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала итоги проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». Речь идет о деньгах, выделенных на благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны. Напомним, расположена она в Мценском районе. Кстати, областным аудиторам помогали члены контрольно-ревизионной комиссии Мценского района.

Согласно отчету, объем бюджетных ассигнований на благоустройство усадьбы Шеншиных в 2022 году составил 66,84 миллиона рублей. Из них 64,3 миллиона рублей составили средства федерального бюджета, 1,1 миллиона рублей – средства Мценского районного бюджета, 1,43 миллиона рублей – средства бюджета Подмокринского сельского поселения. В ходе контрольного мероприятия были выявлены некоторые нарушения и недостатки.

Так, аудиторы считают, что заказчиком неправомерно были изменены существенные условия контракта. Кроме того, документы и информация об исполнении контракта были направлены заказчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с опозданием. Также КСП считает, что заказчик не направил в установленный срок в Единую информационную систему обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки. Речь идет о компании «Дорстройкомплект», признанной победителем закупки, но уклонившейся от заключения контракта.

«Часть деревянных элементов обшивки конструкций малых архитектурных форм из термодревесины, а также материалы, использованные для покрытия сцены, сиденья у сцены и спуска к воде, имеют значительные дефекты и пороки древесины, что нарушает однородность ее строения и приводит к снижению прочности», – о таком нарушении требований ГОСТ сообщает также Контрольно-счетная палата.

Еще одним нарушением аудиторы называют то, что «документация на разработку архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений по благоустройству усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны не содержит сведений о деталях и узлах, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ». Кроме того, в нарушение условий контракта подрядчиком не были предоставлены документы, подтверждающие безопасность оборудования для детских игровых площадок.

«С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области внесено представление», – заключает КСП.

ИА «Орелград»