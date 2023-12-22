Сегодня в полдень в Орле откроется новогодняя ярмарка

Об этом напомнили в мэрии.

Ярмарка развернётся на площади и улице Ленина. Для орловцев будут работать два фуд-трака с напитками и едой и 23 домика-шале.

В 14-ти из них можно будет приобрести сувенирную продукцию от местных ремесленников – игрушки, посуду, свечи, статуэтки, чай и многое другое. Ещё два домика отдадут под культурные и развлекательные мероприятия. В остальных семи «теремках» орловский бизнес предложит жителям и гостям города кулинарную продукцию и кондитерские изделия – шашлык, блинчики, хот-доги, сэндвичи, пироги.

Также на площади Ленина будут работать две фотобудки. Любой желающий сможет сделать атмосферный кадр и получить моментальный снимок.

Точки общепита будут работать по следующему графику:

22, 23, 29 и 30 декабря, 12 и 13 января – с 12:00 до 23:00,

с 24 по 28 декабря и с 7 по 11 января — с 12:00 до 21:00,

31 декабря — с 12:00 до полуночи,

1 января — с полуночи до 02:00 и с 12:00 до 23:00.

Домики-шале с сувернирной продукцией будут открыты с 22 декабря по 14 января с 12:00 до 21:00.

ИА «Орелград»