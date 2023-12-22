Орловчанки-полицейские провели турнир по рукопашному бою

В состязаниях участвовали 18 сотрудниц МВД.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, соревнования проходили в несколько этапов. Сначала орловчанки соперничали в рамках отборочного тура, затем лучшие «выясняли отношения» в финале.

Участницам нужно было выполнить пять боевых приемов. Полицейские отрабатывали защиту от ударов руками и ногами, ножом, резиновой палкой, от угрозы огнестрельным оружием, а также освобождение от захватов и обхватов.

«Соревнования прошли ярко и динамично», – отметили в ведомстве. Победительниц определили по наибольшему количеству баллов.

Первое место заняла сотрудница отделения по Орловскому муниципальному округу Мария Руднева. Второе – представитель Управления по вопросам миграции УМВД Валерия Шулимова. Третье – полицейская из Ливенского района Екатерина Яхонтова.

Победительнице и призёрам вручили почётные грамоты, медали и кубки.

ИА «Орелград»