В Покровскую ЦБР поступил новый наркозный аппарат

Его стоимость – около 3,5 миллионов рублей.

Новость сообщили в официальных соцсетях медицинского учреждения.

Наркозно-дыхательный аппарат называется «Орфей-М». Оборудование закупили за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказал врач-анестезиолог Александр Неплюхин, вопрос о приобретении аппарата встал ещё в минувшем году. Сейчас в хирургическом отделении Покровской ЦРБ лечат не только жителей этого района, но и ряда соседних муниципальных образований. Операционную нагрузку можно назвать значительной. При этом прежний наркозный аппарат просто устарел.

«Цена нового, а это три с половиной миллиона рублей, для районной больницы очень большая. Нам помог ТФОМС Орловской области, и в рамках нормированного страхового запаса нам выделили нужную сумму. Это, несомненно, одно из главных приобретений года для Покровской ЦРБ», – поделился Александр Неплюхин.

Ранее в обладминистрации рассказали о ремонте Должанской ЦРБ.

ИА «Орелград»