В Покровскую ЦБР поступил новый наркозный аппарат

22.12.2023 | 14:30 Медицина, Новости

Его стоимость – около 3,5 миллионов рублей.

Фото: vk.com/public187073197

Новость сообщили в официальных соцсетях медицинского учреждения.

Наркозно-дыхательный аппарат называется «Орфей-М». Оборудование закупили за счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказал врач-анестезиолог Александр Неплюхин, вопрос о приобретении аппарата встал ещё в минувшем году. Сейчас в хирургическом отделении Покровской ЦРБ лечат не только жителей этого района, но и ряда соседних муниципальных образований. Операционную нагрузку можно назвать значительной. При этом прежний наркозный аппарат просто устарел.

«Цена нового, а это три с половиной миллиона рублей, для районной больницы очень большая. Нам помог ТФОМС Орловской области, и в рамках нормированного страхового запаса нам выделили нужную сумму. Это, несомненно, одно из главных приобретений года для Покровской ЦРБ», – поделился Александр Неплюхин.

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ИА «Орелград»


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