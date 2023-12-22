Орловец потребовал признать незаконным его призыв в армию

Юноша за день до призыва обжаловал в суде решение призывной комиссии.

Любопытный процесс прошел в Ливенском районном суде Орловской области. Как сообщила пресс-служба суда, местный житель подал административный иск и потребовал признать незаконным решение призывной комиссии Орловской области о призыве его на военную службу. Он указал, что спорным решением его признали годным к военной службе. Сам же молодой человек, видимо, считает иначе.

«Не согласившись с указанным решением, он обжаловал его в призывную комиссию Орловской области, поскольку имеет заболевания, препятствующие прохождению военной службы, – следует из информации суда. – По итогам контрольного медицинского освидетельствования призывная комиссия признала его годным к военной службе. С решением он не согласился и просил отменить его».

Поскольку спор разгорелся практически за день до призыва, истец подал ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде приостановления действия решения призывной комиссии. Суд его удовлетворил и запретил отправку призывника к месту прохождения службы до вынесения решения по делу. Кстати, на судебные заседания призывник не приходил. А представитель военкомата суду рассказал, что призывник был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями и прибыл по повестке на инструктаж.

«Но на следующий день призывник на отправку на военную службу и одновременно на прохождение медицинского осмотра не явился, поэтому контрольное медицинское освидетельствование не проводилось, – сообщает пресс-служба суда. – Решение призывной комиссией Орловской области в отношении призывника не выносилось. Призывник не представил в призывную комиссию города Ливны документы, свидетельствующие о наличии у него заболевания, препятствующего прохождению военной службы».

По мнению ответчика, поданный юношей иск свидетельствует об уклонении его от службы. Суд изучил представленные доказательства и пришел к выводу о том, что призывник вообще пытается обжаловать несуществующее решение призывной комиссии. При этом доводов об обжаловании он не высказал, как и не предоставил доказательств о наличии у него заболевания, препятствующего прохождению военной службы. В результате суд отказал в удовлетворении иска, но решение в силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»