В Орле появится ёлка на миллион

Поставщика новогодней ели ищет муниципальный КДЦ «Металлург».

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» разместило на портале закупок извещение о проведении тендера на поставку искусственной личной ели. Цена контракта составит 1,297 миллиона рублей. Срок поставки товара: в течение пяти календарных дней с даты заключения договора. Кроме того, поставщик своими силами должен будет все смонтировать. Согласно техническому заданию, поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не должен иметь повреждений и иных дефектов.

«Монтаж представляет собой работы по выполнению сборки уличной искусственной ели, а также оформительские работы по расположению иллюминации и других элементов по поверхности конструкции, с дальнейшей коммутацией в электрический шкаф управления. Установка осуществляется силами и за счет поставщика», – следует из конкурсной документации.

Кстати, поставщик должен получить разрешение у специализированных служб на подключение световых элементов в конструкции уличной искусственной ели к электрическим сетям. В случае проведения высотных работ необходим допуск для работы на высоте. Выполнение работ не должно создавать неудобства жителям или представлять угрозу жизни и здоровью людей, предупреждает также заказчик.

Что касается самой новогодней ели, то она, согласно техническому заданию, должна представляет собой объемно-пространственное декоративное сооружение, состоящее из сборно-разборной строительной металлоконструкции в виде конуса. Новогодняя ель должна отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. На стальной конструкции должны быть закреплены искусственные ветки из ПВХ-пленки, имитирующие натуральную ветку хвойного дерева.

Стальная конструкция объекта должна быть защищена от коррозии и старения защитно-декоративным порошковым полимерным покрытием. На верхушке устанавливается «объемная конструкция в виде восьми конченой геометрической фигуры». Ветки должны быть украшены светодиодной нитью с возможностью переключения режимов освещения и новогодними шарами из небьющегося, морозоустойчивого полиэфирного термопластика, имеющего хорошую абразивную устойчивость и высокую глянцевость.

Вес каркаса елки не должен превышать 450 кг, вес хвои – не более 230 кг. Общий вес конструкции елки – не более 670 кг, вес пригруза елки – не более 3500 кг, транспортировочный объем конструкции елки – не более 3,8 кубометра. Световые гирлянды должны располагаться на поверхности ели прямыми линиями от макушки до основания, параллельными светодиодными нитями. Минимальный срок службы светоизлучающих диодов установлен в размере 50 000 часов.

ИА «Орелград»