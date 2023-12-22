Разыскиваются очевидцы аварии, в которой пострадали два человека

22.12.2023 | 11:38 Новости, Происшествия

ДТП произошло 12 декабря в деревне Разбегаевка Орловской области.

Фото: ДТП Орел и автохамы

Водитель «Хендэ Крета» двигалась в сторону Глазуновки по улице Северной. Примерно в 14:49 женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с «Дэу Нексия». Травмы получили водитель протараненной машины и его пассажирка. С множественными переломами они госпитализированы в Орловскую областную клиническую больницу.

Близкие пострадавших обратились в соцсетях с просьбой откликнуться очевидцев аварии.

«В материалах инспекторов также нет протокола осмотра места происшествия, они не проводили опрос 4х свидетелей, которые в момент ДТП ехали на двух машинах, а после чего помогали вытаскивать пострадавших из искореженной машины», – пишет автор.

Свидетелей и очевидцев  просят связаться по телефону 89606469105, а также в “Вк”.

ИА “Орелград”

УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП Орел и автохамы

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