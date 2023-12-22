В облправительстве рассказали о ремонте Должанской ЦРБ

22.12.2023 | 11:15 Медицина, Новости

Подрядчику выписали крупный штраф.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Мировой суд Должанского района «наказал» ООО «ИСК «Добрый дом»» на 1,9 миллиона рублей. Причиной стало то, что компания не завершила работы в срок (до 30 ноября).

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, на данный момент на здании отремонтирована кровля. Также подключены коммуникации – электричество, водопровод и канализация, отопление.

Внутри здания Должанской ЦРБ продолжаются отделочные работы. Также рабочие утеплили фасад, дальнейшая задача – обшить его фасадными металлокассетами.

Также в больнице сделали перепланировку. В советское время в этом здании размещался районный комитет КПСС. Поэтому помещения, рассчитанные на проведение больших собраний, оказались слишком просторными для медицинского учреждения.

«Рабочие возвели дополнительные перегородки и переделали слишком громоздкие залы в кабинеты для приема пациентов», – рассказали в депздраве.

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Площадь здания ЦБР составляет около 700 квадратных метров.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области
Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

ИА «Орелград»


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