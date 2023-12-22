В Орле утвердили бюджет на будущий год

Дефицит составил около 1,3 миллиарда рублей.

Проект главного финансового документа одобрили на сегодняшней сессии Орловского городского Совета народных депутатов. Бюджет принят во втором чтении.

Планируется, что в будущем году доходы Орла составят 12 миллиардов 759 тысяч рублей, расходы – 14 миллиардов 56 миллионов. Таким образом, ожидаемый дефицит равен одному миллиарду 297 миллионам рублей.

Председатель городского Совета Василий Новиков напомнил, что в бюджете учтены все социальные обязательства, принятые депутатами ранее. Также он указал, что в областной столице различными мерами социальной поддержки пользуются около ста тысяч человек (то есть примерно каждый третий житель города).

«Совместно с депутатами, городской администрацией, горожанами была проведена огромная работа. Прошли публичные слушания, два заседания согласительной комиссии. Результатом столь кропотливой работы стало сохранение всех принятых нами ранее социальных обязательств», – высказался глава профильного комитета Тимур Нерушев.

ИА «Орелград»