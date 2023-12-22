Горсовет Орла одобрил подорожание общественного транспорта

22.12.2023 | 12:20 Новости, Общество

Цена одной поездки взлетит на 13%.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Как и планировалось, тариф подорожает до 28 рублей при наличном расчёте и до 25 рублей при безналичном расчёте. Таким образом, стоимость одной поездки поднимется сразу на 13%, то есть выше уровня инфляции. Об этом сообщают «Орловские новости».

Решение принято на сегодняшней сессии городского парламента. Ранее его обсудили и одобрили на профильном комитете.

Что касается даты, после которой будет введён новый тариф, то её определяет уже не горсовет, а горадминистрация. Однако известно, что повышение планировалось уже с Нового года.

В предыдущий раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась в Орле с 1 декабря 2022-го года. На заседании комитета заместитель мэра Алексей Степанов назвал экономически обоснованным тариф в 31 рубль при безналичном расчёте и 34 при наличном расчёте.

ИА «Орелград»


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