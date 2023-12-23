Орловец получил 3 года колонии за покупку в интернет-магазине

Мужчина приобрел дистанционным способом наркотическое средство.

Приговором Орловского районного суда Орловской области местный житель С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Он получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, но еще может его обжаловать, так как приговор пока не вступил в законную силу. Кстати, государственное обвинение по делу поддерживал заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков.

«В ходе судебного заседания установлено, что с сентября 2022 года С. употреблял различные синтетические наркотические средства под названием «Соль» или «СК», которые приобретал бесконтактным способом через закладки в интернет-магазине, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – 9 мая 2023 года С. в интернет-магазине вновь приобрел наркотическое средство массой 4 грамма, после чего получил сообщение с указанием координат точного местонахождения тайника – закладки с наркотическим средством».

Следуя присланным ему продавцом инструкциям, подсудимый нашел тайник и обнаружил в нем сверток с наркотическим веществом. Содержимое свертка он впоследствии пересыпал в две пластиковые баночки и в течение нескольких дней употреблял. В общей сложности он успел употребить около 1 грамма наркотического средства, то есть примерно четверть того, что приобрел в интернет-магазине. В руки полиции молодой человека попался, когда отправился в сторону деревни Образцово, где планировал принять очередную «дозу».

При задержании сотрудники полиции изъяли у него наркотическое средство массой 3,08 грамма. В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в полном объеме. В пресс-службе суда добавили, что при назначении наказания были учтены данные о личности подсудимого, а также тот факт, что виновный активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Он еще на стадии расследования давал полные последовательные показания, а в ходе их проверки добровольно показал место, где находился пакет с наркотическим средством, а также указал, где хранил наркотик.

ИА «Орелград»