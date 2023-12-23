Орловец отказался от вредных привычек ради возвращения сына

Вернуть ребенка в семью ему помогли судебные приставы.

Необычная история произошла в Орле, где судебные приставы Советского районного отделения совместно с местной администрацией помогли мужчине восстановить свои родительские права в отношении несовершеннолетнего ребенка с ДЦП. Более того, мужчина отказался от вредных привычек и нашел постоянную работу, а также погасил накопившийся крупный долг по алиментам.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, мужчина является многодетным отцом. Несколько лет назад его супруга умерла от болезни, четверо детей остались на его попечении. Как говорят приставы, мужчина тяжело переживал утрату и после смерти жены в полной мере не справлялся с возложенными на него обязательствами, в том числе привлекался к административной и уголовной ответственности.

«Дети не получали должного ухода, особенно ребенок с ДЦП, фактически воспитанием несовершеннолетних занималась бабушка, – уточнили в УФССП. – Поэтому органы опеки обратились в суд об ограничении отца в родительских правах в отношении особенного ребенка, поскольку мальчик нуждался в дополнительном внимании. Суд принял решение о помещении ребенка в специализированное учреждение, а гражданина обязал выплачивать алименты на его содержание».

Поначалу это практически ничего не изменило в жизни многодетного отца. В течение нескольких месяцев он уклонялся от выплаты алиментов, долг по которым постепенно превысил 120 тысяч рублей. Об этом ему напомнили судебные приставы, вызвавшие гражданина на прием. Они также напомнили ему об отцовском долге и ответственности по воспитанию детей, предупредили о возможной административной, а затем и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

«Этого оказалось достаточно, многодетный отец полностью поменял свой образ жизни, устроился на работу, оплатил всю сумму задолженности, – резюмируют в службе судебных приставов. – На этом мужчина не остановился: он твердо решил вернуть ребенка в семью. Судебные приставы оказали помощь и содействие многодетному отцу. Постоянное место работы, отказ от вредных привычек и регулярные выплаты алиментов положительно повлияли на характеристику гражданина. Поэтому ему удалось восстановить родительские права. В настоящее ребенок из специализированного учреждения передан отцу».

ИА «Орелград»