Орловский суд решил оставить в России нелегального мигранта

Иностранец заверил, что собирается принять гражданство РФ.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел дело в отношении гражданина Узбекистана, который нарушил режим пребывания в Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, иностранец уклонился от выезда за пределы РФ по истечении установленного законом срока, который в его случае составлял 90 суток. Однако в его действиях не было найдено признаков уголовно-наказуемого деяния.

«В судебном заседании гражданин Республики Узбекистан признал вину в совершении правонарушения, пояснив, что проживает на территории РФ с 2018 года, – сообщает пресс-служба райсуда. – Живет с женой и детьми у своей сестры и ее мужа. Муж сестры является гражданином Российской Федерации. У них имеется свой дом. Он подрабатывает неофициально. Документы не успели оформить, так как не хватало финансовых средств. Собирается получить российское гражданство, собрал почти весь пакет документов».

Исследовав представленные документы, суд пришел к выводу о том, что гражданин Узбекистан действительно нарушил режим пребывания в Российской Федерации, так как довольно долго проживал в России без соответствующих документов. В этом были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Но суд учел и данные о личности правонарушителя, в том числе смягчающие обстоятельства (например, признание вины и раскаяние в содеянном).

«Кроме того, суд учел тот факт, что на территории РФ гражданин Республики Узбекистан длительное время проживает с малолетними детьми (один из которых родился в Российской Федерации) и женой у его сестры, – уточнили в пресс-службе. – Муж сестры является гражданином РФ и имеет в собственности жилье. Следовательно, гражданин Узбекистана имеет устойчивые родственные связи на территории РФ. Вместе с семьей он ведет домашнее хозяйство, подрабатывает, характеризуется по месту жительства положительно, иных правонарушений не совершал».

Принимая решение по данному делу, судья также применил положение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей без назначения дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление еще не вступило в законную силу, отметила пресс-служба Покровского районного суда.

ИА «Орелград»