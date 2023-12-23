Бюджет Ливен увеличат в последний раз в 2023 году

Необходимые поправки будут внесены в бюджет за 10 дней до Нового года.

Администрация города Ливны подготовила последний, вероятно, в 2023 году проект внесения поправок в местный бюджет. Он уже направлен на рассмотрение в Ливенский горсовет народных депутатов, а Контрольно-счетная палата изучила его и выдала положительное заключение. Согласно проекту, доходы и расходы местного бюджета на 2023 год увеличиваются на 36,287 миллиона рублей. Соответственно, доходы по итогам года составят более 1,7 миллиарда рублей, расходы – 1,719 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 18,717 миллиона рублей.

«Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2024 года по долговым обязательствам города остается без изменений и составляет 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей, – сказано в пояснительной записке к проекту решения. – Источником финансирования дефицита бюджета города на 2023 год в соответствии с нормами статьи 96 Бюджетного кодекса РФ является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Предусмотренный проектом решения размер дефицита бюджета города не противоречит нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ».

Увеличение расходов бюджета города Ливны на 2023 год предусмотрено, в том числе, за счет: собственных средств бюджета города – 7,517 миллиона рублей, средств областного бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, возврат остатков денежных средств в областной бюджет) – 28,642 миллиона рублей, прочих безвозмездных поступлений – 127,3 тысячи рублей. С учетом вносимых поправок сумма доходов муниципального Дорожного фонда на 2023 год составит 165,304 миллиона рублей, расходов – 164,922 миллиона. Таким образом, сумма нераспределенных бюджетных ассигнований в данном случае составит 381,8 тысячи рублей.

Добавим, что кредиторская задолженность бюджета города по полномочиям городского округа по состоянию на 1 декабря 2023 года составила 19,51 миллиона рублей. Согласно отчетным данным по состоянию на ту же дату на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 85,517 миллиона рублей. Задолженность муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 декабря 2023 года составляет 59 миллионов рублей и не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны.

ИА «Орелград»