Орловскому бизнесу возместят часть затрат на строительство

Компенсации подлежат расходы на закупку оборудования и материалов.

Администрация города Орла утвердила порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений). Средства положены на возмещение затрат, связанных с закупкой оборудования и материалов, выполнением строительно-монтажных работ и инженерных изысканий для подготовки проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.

Деньги будут выдавать в случае, если финансовое обеспечение таких работ планируется осуществить в рамках контракта, предметом которого является выполнение одновременно работ по проектированию, строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных в границах города Орла. Поясним, что базовым документом в данном случае является программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области». В ее рамках департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения из областного бюджета бюджетам муниципальных образований выделяются субвенции.

Последние в виде субсидий доводятся до бизнеса. Причем власти на местах самостоятельно устанавливают правила субсидирования проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на своих территориях. В Орле, например, главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению назначено управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Размер предоставляемых субсидий будет рассчитываться в каждом конкретном случае отдельно, исходя из фактически понесенных затрат, связанных с закупкой оборудования и материалов и т.д.

К примеру, при выполнении строительно-монтажных работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем без привлечения подрядной организации размер фактически понесенных затрат признается равным величине сметной стоимости работ, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы.

Согласно новым правилам, в Орле получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц из офшорных зон в совокупности превышает 50 процентов. Также соискатели не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Получатель несет ответственность за достоверность данных, представляемых им для получения субсидии. В случае нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том числе выявленных по фактам проверок, субсидия в полном объеме возвращается в бюджет.

ИА «Орелград»