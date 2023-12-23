Перед Новым годом орловцев призовут к бдительности

Также пройдет проверки готовности сил и средств к реагированию на возможные теракты.

Постановление «Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации» издал мэр Юрий Парахин. Документ принят в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения новогодних и рождественских праздников. В преддверии праздников орловцев призовут к повышенной бдительности.

Так, Юрий Парахин поручил управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе организовать комплекс мероприятий по информированию населения города Орла о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей, порядке действий в случае обнаружения бесхозяйных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций будет собирать муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (телефоны: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93). Также Парахин поручил проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности.

УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения новогодних и рождественских праздников. Управлению по безопасности администрации города поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» должно будет организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период.

Кстати, по традиции чиновники будут переведены на усиленный режим службы. По особому графику они будут работать в период с 18:00 29 декабря 2023 года до 09:00 9 января 2024 года. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности градоначальник посоветовал организовать и у себя аналогичное круглосуточное дежурство.

ИА «Орелград»