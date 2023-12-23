ТОП влияния: Олег Ревякин (30)

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике.

Ревякин Олег Николаевич начал исполнять обязанности замгубернатора в июне 2023 года. Ему предстоит наладить конструктивное взаимодействие между профильными департаментами Фондами обязательного медицинского и социального страхования, учреждениями и организациями всех форм собственности. Курирует вопросы образования, здравоохранения, соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости, культуры и искусства, архивного дела, туризма, физической культуры и спорта, записи актов гражданского состояния.

Олег Ревякин с апреля 2016 года являлся управляющим Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

С июля 2010 года по октябрь 2015 года занимал должность заместителя председателя правительства Орловской области, руководителя блока социального развития.

В июне 2008 года избран главой Малоархангельского района.

В мае 2000 года назначен первым заместителем главы Малоархангельского района.

Окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик в 1991 году, в 2010 году получил специальность экономист в Орловской региональной академии госслужбы.

Родился в поселке Новая Стройка Малоархангельского района.

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