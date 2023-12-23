В Орле назвали главные риски при трудоустройстве инвалидов

Квота на прием инвалидов установлена для сотен работодателей.

Областные власти в лице члена правительства региона Ирины Гаврилиной утвердили «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по виду контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты». Действие документа рассчитано на 2024 год. Программа перечисляет наиболее значимые риски в указанной сфере.

Прежде всего, это неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Напомним, что такая обязанность установлена региональным законом. Ее нарушение влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 5.42 КоАП РФ. Следующий риск – отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, что также является нарушением статьи 24 Закона о социальной защите инвалидов. В данном случае нарушители тоже наказываются в рамках статьи 5.42 КоАП РФ.

Административно наказывается и несвоевременное представление информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, предусмотренной законом, либо представление такой информации в неполном объеме или в искаженном виде. Еще один значимый риск – неоформление в установленном порядке работодателем трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения обязанности по трудоустройству в соответствии с установленной квотой. Отметим, что программой предусмотрено проведение профилактических мероприятия осуществляются в отношении работодателей, которым установлена квота для приема на работу инвалидов.

Кстати, по данным областного правительства, по состоянию на 1 ноября 2023 года норма о квотировании распространялась на 839 орловских работодателей. Из них 547 имеют численность работников от 35 до 100 человек, то есть для них устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников. Еще 292 работодателя имеют более 100 работников, квота для них составляет 4 процента среднесписочной численности работников.

Также подсчитано, что 466 работодателя, подпадающих под квотирование, являются организациями с государственным участием, 21 является индивидуальным предпринимателем. На данный момент к категориям высокого, значительного и умеренного риска не отнесен ни один орловский работодатель. Категория среднего риска присвоена 15 так называемым объектам контроля, а оставшиеся 824 работодателя имеют категорию низкого риска.

ИА «Орелград»