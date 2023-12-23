Власти Ливен передадут два помещения «Святым Покровам»

Недвижимость будет передана безвозмездно для реализации соцпроектов.

Депутаты Ливенского горсовета поддержали предложение о заключении управлением муниципального имущества администрации города Ливны с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки материнства, семьи и детства «Святые Покрова» договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом сроком на 3 года для реализации благотворительных программ и для размещения центра инклюзивного развития детей-инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

К заключительной в этом году парламентской сессии управление муниципального имущества администрации города Ливны подготовило сразу два договора с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки материнства, семьи и детства «Святые Покрова». Речь идет о договорах безвозмездного пользования муниципальным имуществом для реализации благотворительных программ. Решения были приняты на основании ходатайства самой АНО по согласованию с депутатами Ливенского горсовета.

В первом случае «Святым Покровам» на срок 3 года в безвозмездное пользование передается нежилое помещение площадью 61,3 квадратных метра по улице Ленина. Как следует из пояснительной записки к проекту решения, помещение по вышеуказанному адресу использовалось раннее Ливенской епархией РПЦ в рамках организации работы по развитию инклюзивной программы «Розовое детство», реализуемой совместно с АНО «Святые Покрова».

«Была организована деятельность инклюзивного семейного центра «Святые Покрова», реализован проект «Сопровождение 18+» совместно с БУОО ЦСОН города Ливны, проводятся мероприятия проекта «Инклюзивная площадка как способ реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ», развивается инклюзивная гончарная мастерская», – поясняют ливенские чиновники.

Во втором случае ходатайство АНО касалось нежилого помещения площадью 24,3 квадратных метра, расположенного также на улице Ленина и предназначенного для размещения центра инклюзивного развития детей-инвалидов. Данное помещение ранее тоже использовалось Ливенской епархией для развития инклюзивного семейного центра «Святые Покрова» и деятельности сенсорно-динамической комнаты.

«АНО «Святые Покрова» совместно с Ливенской Епархией проводят занятия по сенсорной интеграции и АФК. Использование в дальнейшем данного помещения позволит расширить возможности по оказанию поддержки семьям с детьми-инвалидами и ОВЗ», – пояснили в управлении муниципального имущества. Помещение тоже будет передано организации сроком на 3 года. В мэрии пояснили, что в Ливнах в целом сложилась практика заключения договоров безвозмездного пользования с организациями и партиями на срок 3-5 лет.

ИА «Орелград»