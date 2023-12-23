В преддверии Нового года на Орловщине ищут нетрезвых водителей

Профилактические акции проводятся в муниципальных районах.

В Орловской области сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. В частности, в Должанском районе полицейские уже напомнили водителям об опасности управления автомобилем в «подобных состояниях», а также вручили памятки с алгоритмом действий на случай «обнаружения таких недобросовестных водителей».

«Зачастую управление транспортным средством в состоянии опьянения приводит к дорожно-транспортным происшествиям, которые заканчиваются тяжкими последствиями или смертью участников, – считают в региональном Управлении ГИБДД. – Именно поэтому работу по выявлению и пресечению подобных деяний необходимо поддерживать в усиленном режиме».

В Хотынецком районе сотрудники полиции провели акцию «Сообщи о нетрезвом водителе!», разместив в торговых точках района и других общественных местах памятки с инструкцией и номером телефона дежурной части, куда граждане могут обратиться с такими сигналами. Кстати, согласно озвученной статистике, в 2023 году Госавтоинспекцией Хотынецкого района было выявлено 20 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, на территории этого же района было выявлено 12 водителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Шестеро из них были привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Напомним, что отказ от освидетельствования с точки зрения закона автоматически делает водителя пьяным.

«Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортными средствами в состоянии опьянения водитель может быть привлечен к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тысяч рублей (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ), – отметили в УГИБДД. – За повторное совершение такого деяния предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ».

ИА «Орелград»