Лучшую «тюремную» библиотеку выбрали в Орловской области

24.12.2023 | 13:00 Закон и порядок, Культура, Новости

Конкурс прошел в системе регионального Управления ФСИН.

В Орловской области завершился конкурс на «Лучшую библиотеку». Его особенность заключалась в том, что жюри оценивало деятельность библиотек пяти учреждений, подведомственных региональному Управлению ФСИН России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, для выставления оценок использовалась шкала критериев, жюри детально изучило оборудование и оформление «режимных» библиотек, особое внимание уделяя объему библиотечного фонда.

Кроме того, изучался и состав фонда книг и периодики. В частности, жюри проверяло наличие в нем русской и зарубежной классической литературы, подшивок газет и журналов. Оценивалось также оформление выставочного пространства в читальных залах и работа сотрудников учреждений, в том числе по организации публичных чтений и читательских конференций для осужденных.

«По мнению конкурсной комиссии, по всем критериям лучшей признана библиотека исправительной колонии №6 (поселок Шахово), второе место в конкурсе жюри присудило исправительной колонии №5 (поселок Нарышкино), а третье – колонии-поселению №3 (поселок Шахово), – перечислили в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Отметим, что библиотеки функционируют в каждом исправительном учреждении. Общее количество книг библиотечного фонда составляет более 51 806 единиц. Наибольшей популярностью среди осужденных пользуется русская классическая литература».

Тем временем в исправительной колонии №5 прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников структурных подразделений учреждения. Как пояснили в пресс-службе УФСИН, они были проведены в местном спортивном зале в целях популяризации спорта и здорового образа жизни. Участниками соревнований стали шесть человек, которые, как сообщается, в игре продемонстрировали меткость, ловкость и стремление к победе. В результате первенствовал Евгений Брыков, второе место занял Станислав Пенкин, а третье – Владимир Амелин.

ИА «Орелград»


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