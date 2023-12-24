ТОП влияния: «Ваня» (26)

Циклон, который практически парализовал Орловскую область.

По данным сайта «Погода и климат», 14 и 15 декабря выпало 23 мм осадков. Это немного менее половины месячной нормы. Часть школьников пришлось отправить на удаленку. Учреждения образования Орла предупредили родителей, что дети могут пропустить день в садах и школах. Машины занесло во дворах домов и на обочинах. 30% общественного транспорта Орла не вышло на маршруты. На остановках образовались очереди. Скорые добирались до пациентов с помощью МЧС и неравнодушных граждан, которые выталкивали машины из сугробов.

В очередной раз выяснилось, что мало коммунальной техники. Снова заговорили о дефиците кадров. Повезло, что пришла оттепель. Но и через неделю кучи снега в самом центре Орла перекрывают полосы движения.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.