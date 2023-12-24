Орловским трактористам разрешили сдавать на права дистанционно

Такой формат предусмотрен только для сдачи теоретического экзамена.

В Орловской области начал действовать обновленный регламент предоставления государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста). Соответствующий приказ издал исполняющий обязанности руководителя регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Сергей Гнеушев.

Основным новшеством стало внесение в регламент дополнительного пункта. Он гласит, что «по желанию заявителя управлением предоставляется возможность участия в теоретическом экзамене в дистанционной форме». Поясним, что речь идет об областном управлении по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, сотрудники которого принимают экзамены. И подчеркнем, что дистанционно можно сдавать только теорию, но не практику.

Еще один новый пункт дополняет регламент порядком приостановления оказания государственной услуги. Согласно ему решение о начале такой процедуры принимает инспектор указанного выше управления. Например, если в заявлении соискателя будут найдены какие-то ошибки или недостоверные сведения. Новый пункт также устанавливает основания для возобновления предоставления государственной услуги.

Таковыми являются: представление заявителем удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверения другого вида на право управления самоходными машинами, которое ранее выдавалось; подтверждение подлинности удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверения другого вида на право управления самоходными машинами; сдача теоретического экзамена; сдача практического экзамена. «Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о приостановлении предоставления государственной услуги», – сказано в документе.

Кстати, регламент дает соискателям право на досудебное обжалование действий или бездействия инспекторов. Такое возможно: в случае нарушения срока регистрации запроса заявителя или срока предоставления государственной услуги; в случае, если инспектор потребует у заявителя документы, требовать которые он не вправе; в случае неправомерного отказа в приеме документов или неправомерного отказа в предоставлении государственной услуги; в случае нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам представления государственной услуги и др.

ИА «Орелград»