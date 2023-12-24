ТОП влияния: Ирина Емельянова (23)

Руководитель УФНС России по Орловской области.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе растет собираемость налогов. За десять месяцев 2023 года собрано 42,2 млрд рублей, что больше показателей аналогичного периода 2022 года на 5,2 млрд. Собрано более 21 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4 млрд рублей больше.

Емельянова Ирина Николаевна назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.

С марта 2015 года являлась руководителем УФНС по Курской области.

В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.

С 2012 года – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.

С 2002 года – заместитель руководителя Межрайонной инспекции.

В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.

В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.

В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году – ФГБОУВО “Курский государственный университет” и получила степень магистра по «юриспруденции».

Родилась в городе Рыльске Курской области.

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