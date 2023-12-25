На Новый год в центре Орла перекроют движение

25.12.2023 | 13:00 Новости, Общество

Несколько улиц станут непроездными.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 18 часов 31-го декабря до пяти часов утра 1-го января запрещается движение автомобилей

  • по улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Красноармейской),
  • по улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),
  • по улице Пролетарская гора.

На тот же срок запрещается парковать автотранспорт

  • на улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской),
  • на улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),
  • на улице Пролетарская гора.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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