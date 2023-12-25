На Новый год в центре Орла перекроют движение

Несколько улиц станут непроездными.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, с 18 часов 31-го декабря до пяти часов утра 1-го января запрещается движение автомобилей
- по улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Красноармейской),
- по улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),
- по улице Пролетарская гора.
На тот же срок запрещается парковать автотранспорт
- на улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской),
- на улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),
- на улице Пролетарская гора.
ИА «Орелград»