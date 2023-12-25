На Новый год в центре Орла перекроют движение

Несколько улиц станут непроездными.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 18 часов 31-го декабря до пяти часов утра 1-го января запрещается движение автомобилей

по улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Красноармейской),

по улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),

по улице Пролетарская гора.

На тот же срок запрещается парковать автотранспорт

на улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской),

на улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького),

на улице Пролетарская гора.

ИА «Орелград»