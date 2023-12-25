ТОП влияния: Михаил Вдовин (21)

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета.

Неравнодушный, амбициозный политик. Проекты и проблемы, которыми он занимается долгие годы, реализуются и решаются с трудом. Председатель попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» критиковал действия и бездействие подрядчика, но территорию так и не благоустроили в срок. Много лет пытается добиться качественного теплоснабжения 909 квартала, но люди продолжают мерзнуть. Можно отметить масштаб задач и настойчивость. Парк “Ботаника” все же стал приличным местом отдыха, а в 909 квартале появились храм и сквер Героев Десантников.

С 2011 года Вдовин Михаил Васильевич – депутат, работающий на профессиональной постоянной основе. Член заксобрания с II по VII созыв.

2006 – 2011 – заместитель председателя Орловского городского Совета.

1988 – 2006 – военная служба в системе МЧС Орловской области, звание полковник.

В 1980 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, в 1988 – Московскую военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева. В 2011 получил диплом по специальности менеджер в Орловской региональной Академии государственной службы при Президенте РФ.

Родился 27 августа 1958 года в деревне Щигор Курской области.

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