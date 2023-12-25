Налоги орловцев на имущество выросли почти вдвое

Налоговики оценили итоги своего взаимодействия с Росреестром.

В Орловской области по состоянию на 20 декабря 2023 года поступления в бюджет по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц составили 495,7 миллиона рублей, что на 31,6 процента больше, чем было годом ранее. При этом поступления налога на имущество физических лиц возросли более чем на 77 процентов, а именно с 147,1 миллиона рублей в 2022 году до 256,9 миллиона рублей в текущем году. Такие данные привели в Управлении ФНС России по Орловской области.

В ведомстве причину роста поступлений имущественных налогов видят, в том числе, в тесном взаимодействию региональной налоговой службы и специалистов регионального Управления Росреестра. Налоговики подчеркивают, что при исчислении указанных налогов важную роль играет полнота и достоверность информации об имуществе. А эти сведения формируют специалисты Росреестра, которые затем в рамках межведомственного взаимодействия передают их в налоговые органы.

«За 15 лет взаимодействия двух ведомств Орловской области были достигнуты высокие показатели работы, – говорят в областной налоговой службе. – Так, по результатам 2023 года объем поступивших из Управления Росреестра и обработанных УФНС сведений о земельных участках и недвижимости, а также их правообладателях, составил более 1,8 миллиона объектов. При этом процент приема сведений достиг 99,98 процента, что говорит о высокой эффективности межведомственного взаимодействия и влияет на качество налогового администрирования, приводит к уменьшению количества перерасчетов имущественных налогов и жалоб со стороны налогоплательщиков».

В УФНС напоминают и о том, что в 2023 году в Орловской области была проведена очередная государственная кадастровая оценка. В результате была определена кадастровая стоимость более 575 тысяч объектов. Эти сведения уже внесены в соответствующий реестр и налоговые базы данных, с 1 января 2024 года они будут применяться при администрировании налогов.

ИА «Орелград»