В Орловской области за неполный год построили 3400 квартир

Статистики озвучили предварительные итоги работы строителей.

В Орловской области в январе-октябре 2023 года было введено в эксплуатацию 1046 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 363,5 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Орелстат. По подсчетам аналитиков, организациями и индивидуальными застройщиками за отчетный период времени было построено 3379 квартир. Введено в эксплуатацию 269,9 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Из них в городах и поселках городского типа было введено 146 тысяч квадратных метров, в сельской местности – 123,9 тысячи «квадратов».

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 974 новых жилых дома общей площадью 144,4 тысячи квадратных метров, что составляет 53,5 процента от всей площади жилья, введенной в январе-октябре 2023 года, – следует из информации Орелстата. – Из них 178 жилых домов площадью 17,7 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 2405 квартир в 28 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 125,5 тысячи квадратных метров».

В целом объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2023 года в Орловской области составил 27,2 миллиарда рублей, или 79,5 процента, в сопоставимой оценке, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также подсчитано, что организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, было выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 8,039 миллиарда рублей. Сумма впечатляет, однако она оказалась меньше показателя прошлого года на 25,1 процента (в сопоставимых ценах).

ИА «Орелград»