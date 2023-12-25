Орловская прокуратура вмешалась в проблему вывоза отходов

В ведомстве уже принимают меры.

Прокуратура Орловской области проводит проверки в связи с многочисленными жалобами граждан на факты несвоевременного вывоза отходов. Об этом сообщили в ведомстве.

Ряд таких случаев уже получил официальное подтверждение. Орган надзора считает, что несоблюдение перевозчиками графиков вывоза ТКО с площадок приводит к нарушению санитарных и эпидемиологических требований.

«При этом региональным оператором ООО «УК «Зеленая роща» надлежащий контроль за работой перевозчиков не организован», – отметили в прокуратуре. На данный момент директору «Зелёной рощи» внесено прокурорское представление. Ведомство требует, чтобы в отношении перевозчиков приняли положенные меры (вплоть до расторжения ранее заключённых контрактов).

Также представление внесено и первому заместителю губернатора Орловской области в региональном правительстве Владимиру Ивановскому. В прокуратуре считают, что профильный департамент не осуществляет контроль над «Зелёной рощей» надлежащим образом.

«Устранение нарушений законодательства, ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль в прокуратуре области», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»