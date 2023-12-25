Мэрия Орла опровергла информацию об осквернении бюстов героев

Чиновники объяснили, что это не вандализм, а химические процессы.

Информация появилась в официальных соцсетях администрации города.

Глава территориального управления по Советскому району Мераб Дохнадзе заявил, что памятники потеряли привычный вид из-за окисления бронзового слоя и появления патины. Это обнаружилось ещё в пятницу. Сейчас специалисты принимают меры по приведению бюстов в первоначальное состояние.

«Главный аргумент в пользу того, что изменение цвета бюстов стало результатом природного, а не человеческого воздействия — отсутствие краски на гранитном основании, буквах и тротуарной плитке рядом», – отметили в мэрии.

Также чиновники указали, что это явление является довольно распространённым. Периодически с такими проблемами сталкиваются многие орловские памятники. Как правило, последствия окисления бронзы устраняют перед Днём города – 5-м августа.

Как пояснили в мэрии, патина – это плёнка, которая появляется на изделиях из бронзы, меди или латуни под воздействием влаги, происходящей из воздуха или из земли. После этого металл темнеет и приобретает радужный отлив.

Между тем, ранее «Орёлтаймс» сообщил, что региональное Управление МВД уже проводит проверку и ищет предполагаемых вандалов, причём ещё с воскресенья.

ИА «Орелград»