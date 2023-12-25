Под Орлом столкнулись легковушка и КАМАЗ

25.12.2023 | 10:56 Новости, Происшествия

Госпитализирован один человек.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП случилось 23 декабря в 21 час 25 минут в Колпне. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

34-хлетний водитель ехал на легковом автомобиле «Черри» по местной улице Интернациональной (по направлению к улице 13-й Армии). КАМАЗ двигался во встречном направлении. Грузовиком управлял 54-хлетний мужчина.

Транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадали и водитель «Черри», и его пассажир, тоже 34-х лет. Однако госпитализация понадобилась только водителю.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших, телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»


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