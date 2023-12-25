ТОП влияния: Петр Юдин (22)

25.12.2023 | 11:17 Новости, ТОП-50

Руководитель СУ СК России по Орловской области.

Юдин Петр Иванович возглавил орловское следственное Управление в октябре 2021 года.

С июня 2011 года являлся заместителем руководителя СКР по Республике Мордовия.

С 2007 по 2011 года был старшим помощником руководителя СКР Мордовии по кадрам и руководителем отделения кадров.

С 1998 по 2007 годы занимал должности прокурора-криминалиста и прокурора района.

Окончил юридический факультет Мордовского государственного университета в 1992 году.

Родился в Большеберезниковском районе Мордовской АССР.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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